Порошенко про "Карфаген": якщо не реформувати правоохоронні структури, є ризик втрати шансу на членство в ЄС

Викриття антикорупційними органами в межах операції "Карфаген" злочинної організації, учасники якої системно надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за ведення протиправних бізнесів шокувало західних союзників України, і в разі, якщо силові та правоохоронні структури не будуть реформовані відповідно до євроінтеграційних зобов'язань, Українська держава втратить шанс на членство в Європейському союзі, вважає народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Давайте назвемо речі своїми іменами: це вже не корупція – це мафія, мафіозна держава. І це новий етап, кардинально інший, бо корупція краде, а мафія залякує, вбиває і ставить собі на службу тих, хто мав би її зупиняти. Мафії країна має боятися набагато більше, ніж корупції", – сказав Порошенко в своєму відеозверненні в п'ятницю.

Він наголосив, що "корупція під час війни давно перестала бути просто наживою – її використовують для побудови абсолютної влади", а змінити ситуацію може лише дієва система стримувань і противаг.

"Я щойно повернувся з Брюсселя, і там був оприлюднений Звіт про розширення. Там ми мали зустрічі з Єврокомісарами, зустрічі в Європарламенті. І там нам намагалися довести дві речі. Перша: ніхто не дозволить уникнути оновлення Генпрокуратури, Служби безпеки і Державного бюро розслідувань з обов'язковою участю в конкурсах авторитетних міжнародних експертів. І друга. Якщо влада намагатиметься бути хитрішою, єдиним результатом стане зупинка євроінтеграції. Цього ми точно не можемо допустити. Молдова блискуче виконує свою домашню роботу, і Україну можуть просто відчепити від молдовського європейського локомотива", – застерігає лідер "Євросолідарності".

Порошенко анонсував внесення "Європейською солідарністю" до Верховної Ради пакету змін, який включатиме оновлення Державного бюро розслідувань, запровадження нового підходу до призначення генерального прокурора України, реформу Службу безпеки України, повний аудит доступу до державних баз і камер, державну охорона для журналістів, активістів і ветеранів, яким погрожують, створення в Верховній Раді тимчасової слідчої комісії у справі "Карфаген".

"Ми не маємо права дозволити, щоб довіру до держави знищували зсередини ті, хто мав би її захищати", – резюмував Порошенко.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталія Рибалка, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).