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Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості – дипломат

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Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості – дипломат

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу доручили Європейській комісії розпочати з Україною переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо пакту про оборонну промисловість між Києвом та ЄС.

Про це власному кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат, ознайомлений з ходом засідання Комітету постійних представників, яке пройшло у п'ятницю. Так, зокрема, окремим порядком денним було питання по Меморандуму про взаєморозуміння щодо пакту про оборонну промисловість між ЄС та Україною.

Посли обговорили можливий зміст Пакту про оборонну промисловість між ЄС та Україною та уповноважили Європейську комісію розпочати переговори з Україною. "Пакт є кроком до прискорення співпраці з Україною в галузі оборонної промисловості, важливість якого лідери підкреслили на жовтневому засіданні Європейської Ради. Метою пакту є поглиблення співпраці в галузі оборонної промисловості шляхом підтримки швидших поставок оборонної продукції до України та подолання перешкод, що заважають спільним промисловим підприємствам між ЄС та Україною", – пояснив суть документу співрозмовник агентства.

За його словами, Європейська комісія повернеться до Європейської Ради після завершення переговорів, щоб отримати її схвалення на підписання Пакту.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#оборона #переговори #єс
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