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Політика

Мерц і Трамп у телефонній розмові погодилися, що війна в Україні має завершитися "якомога швидше"

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Президент США Дональд Трамп та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, в ході якої обговорили війну в Україні. Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.

"За словами Корнеліуса, сторони дійшли згоди, що війну проти України необхідно припинити якомога швидше. Крім того, мирна угода має бути схвалена всіма партнерами по НАТО. Після виборів у США з'явилося "нове відчуття нагальності", а переговорний мандат "значно" посилився, зазначив речник уряду", – йдеться у повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #німеччина #переговори #сша
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