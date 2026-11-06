Україна досі не отримала від США інформації щодо використання військової допомоги на $400 млн, виділеної на закупівлю зброї

Україна досі не отримала від Сполучених Штатів інформації про те, на які саме потреби Пентагон спрямує $400 млн військової допомоги, передбачених у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік, передає "Суспільне".

За словами Сєніка, українська сторона досі не отримала підтвердження щодо укладених контрактів та напрямків фінансування, попри заяву американського сенатора Кріса Кунса про те, що Пентагон витратив майже всі законтрактовані кошти. Запит до американських представників у Вісбадені та Міноборони США також лишився без відповіді.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", – сказав Сєнік.

Він наголосив, що Україна очікує від США інформації щодо розподілу коштів та переліку контрактів. За його словами, фінансування може покрити низку критичних потреб української армії, зокрема закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", – зазначив Сєнік.

Пакет допомоги на $400 млн був схвалений Конгресом США в 2025 році. Суму заклали на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) в межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік. Програма була покликана профінансувати виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.

У червні 2026 року державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "дуже скоро" з'являться новини щодо $400 млн військової допомоги Україні. Конгрес затвердив ці кошти, але їх виділення затримують в Пентагоні.