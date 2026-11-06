Айвазовська: Дуже дисонує заява Зеленського про електронне голосування на фоні зростання кількості кібератак

Голова правління Громадянської мережі "Опора", член робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни Ольга Айвазовська скептично ставиться до заяв президента Володимира Зеленського щодо електронного голосування на виборах.

"Якось дуже дисонує зайва президента Володимира Зеленського про електронне голосування на фоні Microsoft Digital Defense Report 2026, де Україна у першому півріччі року стала першою в Європі та третьою у світі за кількістю кібератак. А ще з 47 піднялась на 6 місце у світовому антирейтингу за кількістю викрадених даних. Ну і я вже мовчу про кол-центри, які також є ознакою загальної культури безпеки. Давайте поговоримо про щось серйозне, наприклад, про Державний реєстр виборців, нарешті", – написала Айвазовська в мережі Facebook.

Раніше в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF Зеленський заявив про можливість проведення онлайн-виборів, але тоді Верховній Раді треба буде ухвалювати відповідні рішення. Він зазначив, що нині українській військові на фронті виступають проти проведення виборів через відсутність технічної можливості організувати голосування в окопах.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що завжди був прихильником онлайн-голосування, але поки не має консенсусу з цього питання з Верховною Радою.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тоді виказував сподівання, що робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни дасть відповідь на питання, чи можна проводити одночасне онлайн та офлайн голосування.

Згодом тодішній перший віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що відомство наразі нічого не робило в напрямку підготовки виборів в онлайн форматі, тому що немає законних підстав займатися цим питанням. Він зазначав, що це складне питання, враховуючи, що відбувається повномасштабна і кібер війна, і є ризики впливу росіян на сам процес.