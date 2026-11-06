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Політика

В резиденції НАТО пройшла зустріч представників США, України, ЄС та європейських країн – речниця Гарт

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В резиденції НАТО пройшла зустріч представників США, України, ЄС та європейських країн – речниця Гарт

Представники НАТО, США, України, деяких європейських країн та ЄС зустрілися в резиденції альянсу напередодні запланованих тристоронніх переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі.

Про це у п'ятницю журналістам повідомила речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Учора в офіційній резиденції НАТО (офіційна резиденція призначена для проживання генерального секретаря НАТО, цю посаду зараз займає Марк Рютте – ІФ-У) в Брюсселі представники НАТО, США, України, європейських країн та ЄС провели зустріч напередодні запланованих тристоронніх переговорів (США, Україна, Російська Федерація) в Абу-Дабі", – сказала вона.

За словами Гарт, вчорашня зустріч стала продовженням "продуктивних обговорень, що відбулися в Маямі та Осло, і була спрямована на сприяння справедливому й сталому завершенню війни в Україні".

Речниця НАТО не уточнила, які саме європейські країни були представлені, але враховуючи, що напередодні аналогічні переговори відбулися в Європейській комісії, то мова йде про Німеччину, Францію та Велику Британію.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#зустріч #нато #єс #сша
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