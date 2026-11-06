Зеленський заявив, що Україна може розглянути онлайн-вибори

Президент України Володимир Зеленський у заявив про можливість проведення онлайн-виборів, але тоді Верховній Раді треба буде ухвалювати відповідні рішення.

"Усі професії важливі, але під час війни професія солдата є найважливішою, бо солдати ризикують своїм життям. І дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам – це несправедливо. Це на 100% несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення", – сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Зеленський зазначив, що нині українській військові на фронті виступають проти проведення виборів через відсутність технічної можливості організувати голосування в окопах, де перебувають мільйони захисників.

Як повідомлялось, Зеленський в жовтні заявив, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів.