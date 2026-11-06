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Політика

Трамп заявив, що зустрівся з посланцем Путіна і сподівається на швидке укладення угоди щодо України

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Трамп заявив, що зустрівся з посланцем Путіна і сподівається на швидке укладення угоди щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що у четвер провів закриту зустріч із посланцем Володимира Путіна після організованої першою леді Меланією Трамп зустрічі української та російської делегацій, повідомляє Reuters.

"Трамп відмовився розкрити, що він обговорював із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, але висловив сподівання, що незабаром може бути укладена угода, спрямована на врегулювання російської війни в Україні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі, заявив, що війна ось-ось буде врегульована і що її завершення може охопити всю Європу.

"Це буде велика угода, і вона охоплюватиме не лише Україну… Я б навіть сказав, що вона може охопити всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", – сказав Трамп.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #угода #сша #трамп #зустріч
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