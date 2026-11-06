Міністр оборони Італії запропонує продовжити механізм військової допомоги Україні на 2027 рік

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наступного тижня представить на розгляд парламентського комітету з питань безпеки республіки 13-й пакет військової допомоги для України та ініціює продовження дії спеціального механізму оборонного постачання Києву на 2027 рік, повідомляє Clash Report із посиланням на агентство ANSA у п'ятницю.

"Новий пакет допомоги для Києва обговорять у COPASIR наступного тижня. Я також запропоную продовжити дію механізму на основі декретів на наступний рік – механізму, який не був започаткований урядом Мелоні", – сказав Крозетто.

Очільник оборонного відомства нагадав, що чинний порядок надання допомоги запровадив попередній кабінет Маріо Драгі за підтримки більшості політичних сил як нинішньої коаліції, так і опозиції. За словами міністра, Рим дотримуватиметься курсу, якого тримався впродовж чотирьох років, і виконуватиме зобов'язання перед європейськими союзниками в НАТО, Контактною групою з питань оборони України та Києвом. Він також уточнив у коментарі журналістам, що в межах урядових декретів Італія передає українській стороні виключно обладнання, тоді як прямі грошові перекази цим механізмом відсутні.

Чинна законодавча база, затверджена законом №27 від 27 лютого 2026 року на основі грудневого декрету-закону №201, дозволяє передачу військового обладнання та засобів цивільного захисту українській владі до 31 грудня 2026 року. За даними агентства Reuters та видання LaPresse, Крозетто виступить перед комітетом COPASIR 10 листопада. Зміст нового, 13-го пакета засекречений, проте джерела Reuters припускають включення до нього ракет-перехоплювачів Aster для франко-італійських зенітних ракетних комплексів SAMP/T.

Водночас глава Міноборони Італії звернув увагу на зміну характеру українських запитів через еволюцію засобів ураження на полі бою, зокрема появу швидших модифікацій російських безпілотників типу Shahed, на тлі чого показник перехоплення повітряних цілей в Україні, за наведеними агентством Adnkronos оцінками міністра, знизився з 90% до 10%. Крім того, інтенсивність нових постачань скоротилася через вичерпання запасів окремих видів запитуваного Києвом озброєння.

Ініціатива продовження військової підтримки на 2027 рік зумовлює дискусії всередині правлячої коаліції прем'єр-міністра Джорджі Мелоні напередодні парламентських виборів. Віцепрем'єр-міністр і лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні виступає проти подальших постачань зброї Україні, тоді як віцепрем'єр, міністр закордонних справ і лідер партії Forza Italia Антоніо Таяні підтримує продовження оборонної допомоги Києву.