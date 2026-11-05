Порошенко заявив про можливість додаткового фінансування України від ЄС на 100 млрд євро до 2034 року

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що в проєкті середньострокового бюджетного планування Європейського Союзу на 2028-2034 роки передбачено додаткові 100 млрд євро на підтримку України.

Як повідомляється на сайті політсили, про це лідер "Європейської солідарності" сказав після низки зустрічей у Брюсселі, зокрема з єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом та представниками європейських інституцій.

"Крім того, буде винесений проєкт середньотермінового бюджетного планування, що з 2028 до 2034 року вже зараз планується додаткових 100 мільярдів євро, які дозволять нам забезпечити фінансування України, покриття дефіциту бюджету і кошти на відновлення. Пропрацьовані умови, які необхідно буде виконувати, але Європейський Союз показує, що він точно на нашому боці", - навела пресслужба слова Порошенка.

За його словами, питання подальшої фінансової підтримки України планується розглянути на засіданні Ради ЄС на рівні глав держав і урядів 28 листопада. Порошенко також повідомив, що, крім уже передбаченої допомоги, обговорюються додаткові механізми фінансування оборонних потреб України, підтримка експорту, а також інструменти страхування економіки від воєнних ризиків, зокрема із можливим використанням коштів заморожених російських активів.

Політик додав, що координація відповідних рішень відбувається за участю Міжнародного валютного фонду та міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії, Японії та Канади. Також на переговорах у Брюсселі порушувалося питання розширення доступу української продукції, включно з аграрною, на ринок Європейського Союзу.