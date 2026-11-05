Санчес: Послаблення України означатиме послаблення європейського проєкту

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що послаблення України означатиме послаблення європейського проєкту, та підтвердив підтримку вступу України до Європейського Союзу.

"Російський президент хоче послабити основи європейського проєкту, поставити під сумнів архітектуру безпеки Європи, переосмислити її кордони", – сказав Санчес на присвяченій Україні спеціальній панелі XXX Іберо-американського саміту у четвер у Мадриді.

За його словами, Володимир Путін прагне послабити європейський проєкт, а підтримка України безпосередньо пов'язана із захистом Європейського Союзу.

"Послаблення України йде пліч-о-пліч із послабленням європейського проєкту, яким є Європейський Союз", – наголосив Санчес.

Він також повідомив, що Європейська рада та європейські інституції готують дискусію щодо розширення ЄС на захід і схід континенту. Санчес підтвердив підтримку Іспанією подальшого розширення Союзу, зокрема приєднання України.

"Більшість іспанців підтримують Україну, і я можу сказати, що це міжпартійна підтримка в Іспанії, незалежно від ідеології чи партій", – сказав він.

Санчес також наголосив на підтримці України.

"Є агресор і той, на кого напали. Український народ зазнає нападу. Саме тому ми повинні його підтримувати", – наголосив він.

Іберо-американський саміт – це періодична зустріч глав держав і урядів 22 країн Іберо-американської спільноти (19 країн Латинської Америки, а також Іспанії, Португалії та Андорри), яка є майданчиком для політичного діалогу, узгодження спільних позицій і розвитку співпраці між ними.