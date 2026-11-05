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Політика

Фіцо розкритикував ЄС за нездатність запропонувати план завершення війни в Україні

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Фіцо розкритикував ЄС за нездатність запропонувати план завершення війни в Україні
Фото: Інтерфакс-Україна / Дзвенислава Погребенник

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відсутність у Європейського Союзу дієвих ініціатив щодо припинення війни в Україні та закликав до активізації зовнішньополітичних зусиль Брюсселя.

"ЄС має 27 країн-членів і не здатний розвивати такі ініціативи, які могли б допомогти закінченню цієї жахливої ситуації", – сказав Фіцо за результатами перемовин з українським прем'єром Сергієм Корецьким у четвер у Львові.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", очільник словацького уряду наголосив на необхідності кардинального перегляду підходів Євросоюзу до глобальної безпеки. Він висловив переконання, що саме ЄС мав би виступити архітектором релевантного мирного плану, якщо це виявляється не під силу іншим міжнародним інституціям, "зокрема Організації Об'єднаних Націй".

Водночас Фіцо скептично оцінив поточну спроможність співдружності вирішувати масштабні геополітичні кризи.

"З великим жалем я маю констатувати, що внутрішній стан Союзу такий, який є. Країни-члени борються з дуже серйозними проблемами. Ніби нам бракує просто політичного лідерства, яке могло б забезпечити, щоб Унія могла займатися серйознішими питаннями, аніж те, що ми зараз займаємося самі собою", – зауважив він.

Разом з тим Фіцо запевнив, що "ми будемо робити все для того, щоб розбудити ЄС, щоб він був активнішим".

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#мир #єс #словаччина
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