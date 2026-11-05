Мелоні закликає Євросоюз обрати єдиного уповноваженого представника для переговорів з РФ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликає Європейський Союз обрати єдиного представника, який прийматиме участь в можливих переговорах між Україною та Росією від імені ЄС. У своєму листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти Мелоні наголосила, що нинішня система може підірвати авторитет ЄС, передає Bloomberg.

Мелоні зазначила, що це питання слід обговорити на неформальному саміті в Дубліні наступного тижня,

"Я переконана, що ми всі усвідомлюємо: створюючи враження, ніби Європа діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче, щоб ця війна тривала. Я вважаю це неприйнятним, зважаючи на те, що на кону стоять людські життя та майбутнє нашої безпеки", – написала Мелоні в листі.

Саме тому вона наполягає вирішити, хто сидітиме за столом переговорів від імені Європейського Союзу та з яким мандатом.

"Адже безладний підхід, коли ініціативи слідують одна за одною та перетинаються, не допоможе нам м ані у відносинах із нашими партнерами, ані у переконаннях тих, кого ми маємо переконати припинити цю безглузду агресію", – наголосила вона.

Мелоні заявила, що не вимагає для Італії офіційної ролі за столом переговорів, але хочещоб ЄС був готовий ухвалити рішення під час зустрічі лідерів ЄС у грудні.

"Інакше, побоююся, ми ризикуємо звести Європу до ролі, що не має значення в переговорному процесі", – сказала вона.