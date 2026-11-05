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Політика

Київрада в четвер розгляне виділення 1 млрд грн на підтримку Сил оборони та 1 млрд грн на будівництво водних переправ – Кличко

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Київрада в четвер розгляне виділення 1 млрд грн на підтримку Сил оборони та 1 млрд грн на будівництво водних переправ – Кличко
Фото: Київська міська рада

Київська міська рада в четвер, 5 листопада, розгляне питання про виділення додаткового 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України та ще 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ і під'їзних шляхів до них, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, кошти на підтримку Сил безпеки та оборони передбачені програмою "Захисник Києва". На попередньому засіданні Київрада вже виділила на ці потреби 1,5 млрд грн.

"Загалом цього року (разом з тими коштами, що ухвалимо сьогодні) Київ спрямовує на підтримку наших захисників уже 6 млрд грн", – зазначив міський голова в телеграм у четвер.

Ще 1 млрд грн планують спрямувати на проєкт будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Як пояснив Кличко, з ініціативою проєкту виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову. Місця розміщення переправ визначає військове командування, погодження здійснює, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

"Києву ж уряд рекомендував виділити 1 млрд грн з бюджету міста. І ми віднайшли ці кошти. Тому маємо ухвалити рішення, щоб виділити їх та передати державним структурам на втілення проєкту", – наголосив міський голова.

Крім того, Київрада розгляне питання збільшення матеріального резерву столиці. Зокрема, йдеться про виділення у 2026 році 350 млн грн на додаткову закупівлю 3,5 млн літрів дизельного пального. "Цей ресурс важливий для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків", – зазначив Кличко.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #фінансування
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