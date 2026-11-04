Порошенко закликав не відкладати реформи у сфері верховенства права до завершення війни

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що питання верховенства права та ключових реформ не можна відкладати до завершення війни, а Україна має прискорити виконання євроінтеграційних зобов'язань після оприлюднення щорічного Звіту Європейської комісії про прогрес України на шляху до членства в ЄС за 2026 рік.

"Для України цей звіт – своєрідний євроінтеграційний табель успішності. Це оцінка нашого поступу не за політичними обіцянками, а за конкретними справами, виконаними зобов'язаннями та досягнутими результатами", – написав Порошенко у Фейсбуці.

За його словами, попри прогрес України на шляху до членства в Євросоюзі в умовах повномасштабної війни, низка проблем у сфері верховенства права та демократії залишається невирішеною.

Серед пріоритетних завдань Порошенко назвав забезпечення незалежності Конституційного Суду, завершення судової реформи, реформування прокуратури та Державного бюро розслідувань, збереження незалежності антикорупційних інституцій, а також захист прав парламентської опозиції, політичного плюралізму і свободи медіа.

Вперше до звіту Єврокомісії включено питання персональних санкцій щодо громадян України та необхідності дотримання положень Європейської конвенції з прав людини, наголосив лідер "Євросолідарності".

На його думку, звіт Єврокомісії має стати основою для конкретного плану дій уряду та Верховної Ради із чіткими строками та показниками виконання.

"Наша мета незмінна – повноправне членство України в ЄС. І ми маємо пройти цей шлях не лише швидко, а й гідно, зберігши свободу та демократію, за які боремося", – підсумував він.

Порошенко також закликав владу перейти до "євроінтеграційного турборежиму" та прискорити виконання індикаторів за всіма переговорними розділами.