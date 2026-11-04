Венс визнав війну проти Ірану однією з головних причин поразки республіканців на виборах до Конгресу США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов'язав поразку Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США передусім із війною проти Ірану, а також невдоволенням виборців економічною ситуацією та відносинами Вашингтона з Ізраїлем.

"Причина нашої поразки – війна. Про це вчора ввечері заявив сам президент", – написав Венс у соціальній мережі X у середу.

За його словами, аналіз даних про склад електорату засвідчив, що явка республіканських виборців не була критично низькою, однак частина американців, які підтримали Дональда Трампа та Венса у 2024 році, цього разу проголосували за демократів.

Венс зазначив, що серед основних причин зміни виборчих уподобань соціологи виокремили чотири питання: припинення війни, зосередження на вартості життя та інфляції, повернення до принципу "Америка передусім" (America First) і зміну відносин США з Ізраїлем.

Віцепрезидент також визнав, що економічна позиція республіканців під час виборчої кампанії могла бути недостатньо чіткою, однак наголосив, що головною причиною поразки вважає саме війну проти Ірану.

"Наші виборці прийшли на дільниці. І саме через ці чотири причини багато хто з них проголосував за демократів", – зазначив він.

Венс закликав республіканців чесно оцінити причини поразки та використати невдоволення її результатами для подальшої політичної роботи.

Як повідомлялося, Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу США – у Палаті представників та в Сенаті – на проміжних виборах, які відбулися у вівторок, у тому числі у традиційно лояльних Республіканській партії штатах.

Зазначається, що Техас, Канзас і Південна Кароліна обрали сенаторів-демократів вперше за багато десятиліть. Представники Демократичної партії також перемогли на виборах губернаторів штатів Джорджія, Огайо, Айова та Техас, відібравши посади, які раніше займали представники Республіканської партії.