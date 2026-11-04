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Політика

Єврокомісія підтвердила виконання Україною умов для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС – прем'єр

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Єврокомісія підтвердила виконання Україною умов для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС – прем'єр
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Європейська комісія підтвердила виконання Україною умов для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу, а прогрес у підготовці до членства покращився у дев'яти розділах, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Сьогодні звіт Єврокомісії мені особисто передала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова. Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх кластерів, що залишилися. Стан підготовки до вступу покращився у 9 розділах. Це більш ніж удвічі більше, ніж минулого року. Погіршення немає в жодному розділі, як і відкату реформ", – написав Корецький у Телеграм у середу.

За його словами, хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила у 10 розділах, зокрема в енергетиці, цифровій сфері, фінансових послугах, оподаткуванні, освіті, науці, сільському господарстві та митниці.

Він також зазначив, що вперше найвищу оцінку прогресу отримала сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони. Крім того, Єврокомісія відзначила незалежну та ефективну роботу антикорупційних інституцій України, а також покращення оцінок у сферах судової влади та юстиції.

"Наступна мета – отримати проміжну оцінку бенчмарків (IBAR) на початку 2027 року. Для цього за ініціативи Президента Володимира Зеленського та Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створено спільну робочу групу України та ЄС. Ми ставимо амбітні, але осяжні цілі. Є сфери, де треба працювати швидше. Рекомендації Єврокомісії ми беремо в роботу", – наголошується в повідомленні Корецького.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вступ #кластери #єс
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