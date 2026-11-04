Ченцов: Завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028р – це дуже амбітна, але осяжна мета

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що уряд розраховує протягом 2027 року ухвалити основний масив законодавства за всіма розділами переговорного процесу.

"Є етапність отримання нами позитивного звіту, попереднього позитивного звіту за 23-м та 24-м розділами (23 "Судова влада та основоположні права" і 24 "Правосуддя, свобода та безпека"). І відповідаючи на є питання, це проблематика правосуддя, реформа правоохоронних органів. Далі відбувається закриття відповідних розділів, тобто ми ухвалюємо законодавство на всіх напрямках нашої роботи. І ми на рівні уряду, принаймні, плануємо так цю роботу організувати, щоб протягом 27-го року у нас основний масив законодавства був ухвалений, повторюю, за всіма розділами переговорного процесу", – сказав Ченцов на пресконференції у середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", які реформи необхідно прискорювати Україні, щоб виконати амбітне завдання: завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Він додав, що після цього країна зможе отримати оцінку зі сторони Європейської комісії і держав-членів.

"І на основі цих висновків готується проєкт договору про вступ. От така етапність. Тому 28-й рік для нас, звичайно, це дуже амбітна, але осяжна мета. І все залежить від нас", – додав він.

В свою чергу, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що кінець 2028 року – дуже амбітне завдання, яке вимагає збереження того темпу реформ, який "спостерігаємо з літа – як у Верховній Раді, так і в роботі уряду".

Вона наголосила, що найважливіший крок – це робота над Кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

"Решта напрямків – це галузеві розділи. У багатьох із них уже спостерігається значний прогрес, але саме "Основи" є ключовими. У кожній країні існують різні підходи до організації систем охорони здоров'я, освіти та інших сфер – навіть самі "Основи" можуть бути організовані по-різному. Головне – щоб ці системи ефективно працювали", – зауважила вона.

Посол наголосила, що вона сподівається, шо завдяки нинішньому темпу – зокрема готовності Верховної Ради впроваджувати складні й часом суперечливі рішення – завершити переговори до кінця 2028 року цілком реально.

Як повідомлялося, 4 листопада Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському Союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

Згідно із доповіддю, в усіх розділах переговорів в України є прогрес. Зокрема, в десяти його розділах відзначили як великий або good progress: про вільний рух товарів, фінансові послуги, цифрову трансформацію та медіа, сільське господарство та розвиток сільських територій, енергетику, оподаткування, науку та дослідження, освіту та культуру, митний союз, зовнішню політику, політику безпеки та оборони. По восьми розділах ЄС підняв оцінку рівня готовності вступу: вільний рух товарів, державні закупівлі, фінансові послуги, цифрова трансформація та медіа, оподаткування, судова влада та основоположні права, юстиція, свобода та безпека, освіта та культура.

Зазначається, що у разі виконання у наступному році Україною реформ у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин, Єврорада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку критеріїв (IBAR – Interim Benchmark Assessment Report), що є ключовою умовою для започаткування процесу закриття окремих переговорних розділів.

Європейська комісарка Марта Кос зазначила, що в доповіді Єврокомісія пропонує нову модель поступової інтеграції на шляху до членства в Євросоюзу країн-кандидатів. За її словами, у першому кварталі наступного року, ЄК розпочне поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами, щоб підбити підсумки існуючих заходів та дослідити подальші можливості для інтеграції.

Крім того, Кос вважає можливим для України на шляху до членства в ЄС отримати Проміжну доповідь виконання критеріїв (IBAR) вже у першій половині 2027 року.

В той же час, єврокомісарка констатувала, що у щорічній доповіді немає конкретної дати набуття Україною членства в ЄС.

В свою чергу, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна плануємо на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв, а у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, розраховує на попереднє закриття семи розділів.