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Стефанчук: Єврокомісія відзначила прогрес України в усіх напрямах оцінювання та відсутність відкату реформ

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Стефанчук: Єврокомісія відзначила прогрес України в усіх напрямах оцінювання та відсутність відкату реформ

Європейська комісія у цьогорічному звіті щодо розширення Європейського Союзу позитивно оцінила поступ України на шляху до членства, відзначивши прогрес за всіма напрямами оцінювання та відсутність відкату в реформах, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, про це йшлося під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою, яка передала йому звіт Єврокомісії.

"Як наголосила пані Посол, Єврокомісія відзначає прогрес України в усіх напрямах оцінювання та відсутність відкату в реформах. Окремо вона звернула увагу на високий рівень готовності України у 14 напрямах", – написав Стефанчук у Facebook.

Він зазначив, що цьогорічний документ враховує не лише результати останнього року, а й сукупний прогрес України за весь період реформ, що свідчить про послідовне наближення держави до європейських стандартів. "За цими результатами – велика робота парламенту, уряду, державних інституцій і всього українського суспільства", – наголосив голова Верховної Ради.

Стефанчук також заявив про готовність Верховної Ради й надалі забезпечувати необхідні законодавчі рішення для збереження темпу європейської інтеграції.

"Маємо історичне вікно можливостей. І наше завдання – перетворити високу оцінку досягнутого прогресу на наступні конкретні кроки до повноправного членства України в Європейському Союзі", – зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#прогрес #вимоги #єс
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