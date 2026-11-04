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Політика

Переговори в Абу-Дабі відбудуться за зачиненими дверима й будуть присвячені питанням безпеки, заявили в Кремлі

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Майбутні тристоронні переговори між РФ, США та Україною в Абу-Дабі будуть присвячені обговоренню питань безпеки, гарантій безпеки й відбудуться за зачиненими дверима, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Будуть присвячені питанням безпеки, гарантуванню безпеки, гарантіям безпеки сторін. Усі деталі, звісно, обговорюватимуться за зачиненими дверима", – цитують Пєскова російські ЗМІ.

На запитання журналістів, коли буде оголошено повний склад російської делегації, представник Кремля відповів: "У належний час".

Раніше повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі відбудуться 10-11 листопада.

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Редактор · Політичні новини
#переговори #росія #абу_дабі
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