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Кос: IBAR для України може бути уже у першому півріччі 2027 року

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Кос: IBAR для України може бути уже у першому півріччі 2027 року
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає можливим для України на шляху до членства в Європейському союзі отримати Проміжну доповідь виконання критеріїв вже у першій половині 2027 року. Про це вона сказала у середу в Брюсселі під час презентації документа в Комітеті із закордонних справ Європейського парламенту європейська комісарка Марта Кос.

"Україні слід зосередитися на виконанні проміжних критеріїв (benchmarks) у сфері верховенства права, а також на реалізації ключових "дорожніх карт", що стосуються верховенства права, демократичних інститутів, реформи державного управління та плану дій щодо національних меншин. Згідно з "дорожніми картами", ми можемо досягти IBAR (IBAR, Interim Benchmark Assessment Report, проміжна доповідь оцінки виконання критеріїв – ІФ-У) для України вже в першій половині наступного року; щойно це відбудеться, для України відкриється можливість закрити сім переговорних розділів уже наступного року", – зазначила Кос бачення "дорожньої карти" для України Європейської комісії.

На переконання європейської комісарки, "жодна інша країна не демонструє таких результатів, як Україна". "Навіть під обстрілами, у надскладних умовах, ви продовжуєте рухатися до членства в ЄС. Попри жорстоку агресивну війну, розв'язану Росією, ваша країна залишається твердо відданою європейському курсу та реформам, необхідним для вступу до Євросоюзу", – наголосила Кос.

За її словами, Україна вкотре довела, що її антикорупційна інституційна система працює, а спеціалізовані антикорупційні органи діють, загалом, незалежно та ефективно.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#ibar #євроінтеграція #єк
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