Єврокомісія пропонує країнам-кандидатам в ЄС поступову інтеграцію ще до набуття членства – Кос

Європейська комісія пропонує нову модель поступової інтеграції на шляху до членства в Європейському союзі країн-кандидатів. Відповідна пропозиція міститься у щорічній доповіді Європейської комісії щодо розширення, повідомила у середу в Брюсселі під час презентації документа в Комітеті із закордонних справ Європейського парламенту європейська комісарка Марта Кос.

"Ми хочемо, щоб наші кандидати мали більше Європи, перш ніж вступити до членства. Це приносить очевидні переваги країнам-кандидатам та державам-членам ЄС і служить спільним стратегічним пріоритетам. Звіт про розширення за 2026 рік визначає узгоджений, стратегічний та передбачуваний підхід до поступової інтеграції, який доповнює та посилює процес вступу", – сказала єврокомісарка.

За її словами, у першому кварталі наступного року, "і це зовсім нове рішення", Європейська комісія розпочне "поступові діалоги щодо інтеграції з країнами-кандидатами, щоб підбити підсумки існуючих заходів та дослідити подальші можливості для інтеграції".

Іншим новим елементом Доповіді щодо розширення Кос назвала "акцент на взаємопов'язаному характері європейської безпеки". "Навіть якщо ми з самого початку розширення в Європі знаємо, що з розширенням ми забезпечуємо мир, свободу, безпеку та процвітання в Європі, події в країнах, що беруть участь у процесі розширення, мають прямий вплив на нашу безпеку. Дезінформація, кібератаки та організована злочинність впливають на всіх нас. Україна, зокрема, демонструє надзвичайну стійкість перед обличчям агресивної війни Росії. Її досвід та зростаюча співпраця з Європейським Союзом сприяють зміцненню власної безпеки та оборонної готовності Європи", – пояснила європейська комісарка.

Крім того, інтеграція країн-кандидатів до структур безпеки ЄС означає "кращий обмін інформацією та більш координовані дії". "Ми отримуємо більший контроль над міграцією та організованою злочинністю та зміцнюємо здатність Європи протистояти зовнішньому тиску. І це зміцнює Європу в цілому", – переконує Кос.

Поступова інтеграція є частиною процесу розширення, а не його замінником.

Вона також підтвердила, що першою країною "з чітким шансом стати 28-м членом є Чорногорія".