Шлях України до ЄС – Єврокомісія оприлюднила звіт

Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення, в якій визначається, де Україна зараз перебуває на шляху до членства в Європейському союзі, і якими будуть наступні кроки найближчою перспективою.

В разі виконання Україною у наступному році реформ у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин, Європейська Рада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку критеріїв (IBAR - Interim Benchmark Assessment Report – ІФ-У), що є ключовою умовою для започаткування процесу закриття окремих переговорних розділів.

В Європейській комісії вважають, що мета Києва - завершити переговори про вступ до кінця 2027 року - є амбітною, і її досягнення вимагає значного прискорення темпів реформ.

В доповіді констатується, що попри безпрецедентні безпекові умови, спричинені триваючою агресивною війною РФ, Україна продовжувала впроваджувати реформи. Зокрема, антикорупційні інституції продовжують працювати незалежно та, загалом, ефективно. Це вагоме свідчення глибини проведених реформ. Крім того, досягнуто значного прогресу в низці інших сфер.

Щодо подальших кроків, які передбачені для України, в доповіді мова йде про те, що Києву необхідно здійснити важливі реформи, що стосуються правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та прав меншин. Якщо все це буде виконано протягом наступного року, Верховна Рада зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку виконання критеріїв для України (IBAR), після чого може розпочатися процес закриття окремих переговорних розділів. У нашому звіті ми характеризуємо мету України завершити переговори до кінця наступного року як амбітну; її досягнення вимагатиме від країни значного прискорення темпів реформ. Завдяки тісній співпраці з Україною ми готові надати необхідну підтримку.

IBAR є критично важливим, оскільки це звіт, що підтверджує виконання проміжних орієнтирів у цій сфері фундаментальних основ - демократії, верховенства права - і має бути ухвалений, перш ніж може бути розпочати процес закриття переговорних розділів.

Також позиція Єврокомісії стосовно того, що найближчим подальшим кроком для Києва є відкриття Радою, до грудня, решти переговорних кластерів, є незмінною.

Доповідь аналізує прогрес 10 країн-партнерів – України, Чорногорії, Албанії, Молдови, Сербії, Північної Македонії, Боснії та Герцеговини, Косово (потенційну країну-кандидата), Туреччини та Грузії - у переговорному процесі, оцінюючи як досягнутий прогрес, так і загальний рівень готовності.

До пакета входять окремі звіти щодо кожної країни, а також повідомлення зі стратегічними рекомендаціями, що стосуються політики розширення загалом. Також окремо, для чотирьох країн-лідерів – Чорногорії, Албанії, України та Молдови – прописані так звані «дорожні карти», які розраховані на рік уперед, починаючи з поточного моменту. Зокрема, для Чорногорії – до завершення переговорів наприкінці поточного 2026 року, для Албанії - до кінця наступного 2027 року, коли Тірана також могла б завершити переговори. Для України та Молдови – на наступний 2027 рік.

Очікується, що у середу, 4 листопада, Європейська комісія оголосить, що Чорногорія виконала всі необхідні критерії для завершення переговорів і готова до членства в ЄС, і найближчим часом, імовірно, вже наступного тижня, передасть останні технічні документи до Ради ЄС, яка має ухвалити остаточне рішення. Для Чорногорії переговорний процес може бути завершено в грудні шляхом попереднього закриття всіх розділів. Після цього навесні буде остаточно узгоджено договір про вступ, а в червні - його підписання.

Що стосується Албанії, то в «дорожній карті» зазначається, що вже наприкінці наступного року вона може опинитися на тому ж етапі, на якому Чорногорія перебуває сьогодні. Тобто Албанія також могла б завершити переговори наприкінці 2027 року лише за умови збереження темпів реформ.

Щодо Молдови, то очікується, що для неї наступного року будуть ухвалені проміжні критерії (benchmarks).

Як відомо, останнє розширення ЄС відбулося у 2013 році.