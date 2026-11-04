Виборці надали демократам контроль над Конгресом США – ЗМІ

Демократична партія здобула контроль над Конгресом США на проміжних виборах, які відбулися у вівторок, у тому числі у традиційно лояльних Республіканській партії штатах, повідомляє The Associated Press.

"Демократи відібрали щонайменше сім місць (у Республіканської партії – ІФ-У) у Сенаті…. Канзас, який майже століття не обирав сенатора-демократа, Айова, Техас, Огайо, Мен, Північна Кароліна та Південна Кароліна. Вони зберегли місця у ключових штатах Джорджії та Мічигані. У Палаті представників демократи відібрали понад два десятки округів, у деяких з яких у 2024 році Трамп отримав двозначну перевагу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Техас, Канзас і Південна Кароліна обрали сенаторів-демократів вперше за багато десятиліть.

Представники Демократичної партії також перемогли на виборах губернаторів штатів Джорджія, Огайо, Айова та Техас, відібравши посади, які раніше займали представники Республіканської партії.

"Економіка була ключовим фактором повернення Трампа до Білого дому два роки тому. Однак опитування показало, що три чверті виборців вважають стан економіки не надто хорошим або поганим. Корупція в уряді також була важливою проблемою для виборців: приблизно половина назвала її та вартість життя вирішальними факторами при голосуванні за кандидатів до Конгресу – ці питання випередили політику щодо імміграції, війну в Ірані та центри обробки даних штучного інтелекту. Приблизно 6 із 10 виборців заявили, що Трамп ставить свої особисті інтереси вище за інтереси країни", – зазначається в матеріалі видання.

Видання вказує, що незважаючи на відносну перевагу в цих питаннях, Демократична партія не була набагато популярнішою серед виборців, ніж Республіканська: трохи менше половини виборців заявили, що мають позитивне ставлення до Демократичної партії, тоді як приблизно 40% позитивно ставилися до Республіканської.

"Протягом останніх двох років свого президентства Трамп матиме справу з кардинально зміненим Вашингтоном. Демократи матимуть повноваження блокувати його законодавчу програму, відхиляти його кандидатури на посади та проводити розслідування щодо його адміністрації", – йдеться в статті.

Лідери Демократичної партії дали зрозуміти, що використають свою нову владу, щоб в останні два роки перебування чинного президента США Дональда Трампа на посаді було проведене розслідування щодо високопоставлених членів його адміністрації та ретельного вивчення того, як він збагатив свою родину. Також не знімається з порядку денного питання імпічменту Трампа та членів його кабінету, яке піднімалося під час його попередньої президентської каденції. Серед можливих об'єктів розслідувань – міністр оборони Піт Хеґсет та засновник компанії SpaceX, колишній головний радник Трампа Ілон Маск.

У той же час очікування, що Трамп спробує підірвати результати голосування, якщо представники Демократичної партії переможуть, не справдилися: в ефірі телеканалу FoxNews він заявив, що визнає результати виборів.

Згідно з опитуванням виборців, проведеним The Associated Press, більшість виборців звинувачують адміністрацію чинного президента США Дональда Трампа у високих витратах і хочуть, щоб Конгрес запровадив щодо нього більш суворі заходи контролю.

"Ці результати ознаменували кардинальний розпад коаліції, яка два роки тому повернула Трампа до Білого дому: згідно з опитуванням виборців агентства AP, молодь та латиноамериканці відвернулися від республіканців. Це стало серйозним ударом для Трампа, який майже кожен день минулого місяця проводив мітинги, щоб підбадьорити своїх прихильників, але не зміг запобігти нищівній поразці", – повідомляється в матеріалі.

За даними The Associated Press, представниця Демократичної партії Кейша Ланс Боттомс із Джорджії за результатами минулих виборів стане першою чорношкірою жінкою, яка стане губернатором будь-якого з штатів за всю історію США. У сусідній Флориді Байрон Дональдс став першим в історії США чорношкірим представником Республіканської партії, якого обрали губернатором штату. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс має високі шанси увійти в історію як перший чорношкірий спікер Палати представників. Він вже окреслив програму дій на 100 днів, зосереджену на зниженні вартості життя та жорсткому контролі за діяльністю адміністрації Трампа.

У США немає органу, який би збирав і оприлюднював результати виборів. Оголошення The Associated Press ґрунтуються на аналізі результатів голосування та інших виборчих даних, які вказують на те, що переможець вже визначений і що жоден інший кандидат не зможе надолужити відставання. Офіційне затвердження результатів зазвичай відбувається через кілька тижнів.