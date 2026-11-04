Порошенко привітав американців із проміжними виборами та закликав активізувати взаємодію з новим Конгресом США

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав американський народ із проведенням проміжних виборів до Конгресу США та висловив сподівання, що новий політичний баланс у Вашингтоні сприятиме зміцненню стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами.

"Американський виборець сказав своє слово. Важливо, щоб новий політичний баланс у Вашингтоні став імпульсом для зміцнення стратегічного партнерства та двопартійної підтримки нашої держави", - написав Порошенко у Facebook в середу.

За його словами, Україна має вибудовувати послідовну взаємодію з усіма ключовими американськими інституціями та політичними силами, зокрема Конгресом, Білим домом, Республіканською та Демократичною партіями. При цьому політик наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України у США.

Порошенко також заявив про необхідність формування сильного Українського кокусу в Палаті представників і Сенаті, активізації міжпарламентських контактів та розвитку партійної співпраці між українськими й американськими політичними силами. Крім того, він закликав невідкладно призначити посла України у Вашингтоні.

Політик висловив переконання, що розрахунки Кремля на послаблення американської підтримки України мають стати "стратегічною помилкою", та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на Росію. За його словами, спільною метою України та її партнерів має залишатися досягнення справедливого і тривалого миру, який унеможливить нову російську агресію.