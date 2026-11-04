Демократи виборюють більшість у Сенаті та Палаті представників США за підсумками проміжних виборів – ЗМІ

Демократична партія здобуває більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників Конгресу США за результатами проміжних виборів, перебираючи повний контроль над законодавчою гілкою влади у Республіканської партії на тлі зниження схвалення політики президента Дональда Трампа, повідомляють телеканал CBS News і видання The Guardian у середу вранці.

"Перемога для Америки!" – написав у соцмережі X лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який стає головним претендентом на посаду нового спікера нижньої палати після оприлюднення прогнозів про здобуття демократами щонайменше 219 мандатів із 435.

За даними підрахунку голосів на виборах до Сенату США, де розігруються 35 зі 100 крісел, представники Демократичної партії відібрали у республіканців місця одразу в шести штатах, зокрема у традиційно республіканських Техасі, Канзасі, Айові та Південній Кароліні, а також у Північній Кароліні та Огайо. Так, демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона у Техасі, Адам Гамільтон здолав чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла у Канзасі, Джош Турек виграв у Ешлі Хінсон в Айові, а Енні Ендрюс здобула перемогу в Південній Кароліні. Крім того, сенатські крісла для демократів вибороли екссенатор Шеррод Браун в Огайо у протистоянні з республіканцем Джоном Хастедом та ексгубернатор Північної Кароліни Рой Купер. Водночас демократи Марк Ворнер у Вірджинії, Джон Оссофф у Джорджії, Кріс Паппас у Нью-Гемпширі та Пеггі Фланаган у Міннесоті зберегли свої мандати за партією, тоді як республіканка Ешлі Муді виграла позачергові сенатські вибори у Флориді.

У боротьбі за Палату представників демократи перебрали низку округів у Пенсильванії, де Пейдж Коньєтті та Джанель Стелсон перемогли чинних конгресменів-республіканців Роба Бреснахана-молодшого і Скотта Перрі, а також здобули перемоги у Кентуккі, Індіані, Нью-Джерсі та Північній Кароліні й захистили округи з переглянутими межами у Техасі та Флориді. Здобуття більшості в обох палатах Конгресу надасть демократам повноваження блокувати кадрові призначення президента Трампа та ініціювати парламентські розслідування з правом виклику на слухання протягом наступних двох років його каденції, тоді як глава Білого дому ввечері у вівторок висловив готовність співпрацювати з демократами та за потреби застосовувати право вето.

Одночасно на губернаторських виборах, які проходять у 36 штатах, кандидати від Демократичної партії відібрали у республіканців посади очільників штатів у Техасі, де Джина Хінохоса перемогла чинного губернатора Грега Ебботта, а також у Джорджії (Кіша Ленс Боттомс), Огайо (Емі Ектон) та Айові (Роб Сенд). Також перемогу на виборах губернатора Нью-Мексико здобула демократка Деб Хааланд, а чинні губернатори-демократи Джей Бі Пріцкер в Іллінойсі та Джош Шапіро у Пенсильванії успішно переобралися на новий термін. За даними екзитполів CBS News, визначальним чинником голосування для виборців стало зростання вартості повсякденного життя на тлі тарифної політики та війни в Ірані, при цьому рейтинг схвалення діяльності Трампа опустився до 38%.