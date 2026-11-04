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Голова Євроради запросив європейських лідерів на неформальний саміт ЄС з штучного інтелекту

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Голова Євроради запросив європейських лідерів на неформальний саміт ЄС з штучного інтелекту
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Голова Європейської ради Антоніу Кошта надіслав главам держав та урядів країн ЄС лист-запрошення на неформальну зустріч у Дубліні 13 листопада.

Текст листа у вівторок увечері опублікувала пресслужба Євроради.

"У центрі нашої уваги перебуватиме штучний інтелект (ШІ). (...) На засіданні Європейської ради в березні ми підкреслили: для стимулювання зростання в Європі вкрай важливо спрямовувати інвестиції в технології майбутнього та прискорювати інноваційні процеси. З огляду на стрімкий розвиток ШІ вважаю, що настав час провести перше предметне обговорення на рівні лідерів — як щодо можливостей, які відкриває ШІ, так і щодо його перетворювального впливу на наші економіки та суспільства", — йдеться у посланні Кошти.

Пояснюючи порядок роботи неформального саміту, голова Євроради повідомив, що лідери вислухають двох запрошених експертів і обміняються з ними думками. Першим виступить Артюр Менш, генеральний директор компанії Mistral AI.

"Ми обговоримо позиції Європи у глобальній сфері ШІ, а також стратегічні завдання, що стоять перед нами задля зміцнення конкурентоспроможності та забезпечення «суверенітету в галузі ШІ»", — написав Кошта.

Потім відбудеться виступ лауреата Нобелівської премії, який заклав фундаментальні основи для сучасних нейромереж, професора Джеффри Гінтона.

"Під час дискусії з ним ми зосередимося на ширшому впливі ШІ на суспільство, а також на питаннях безпеки та довіри. Сюди входять такі теми, як дотримання фундаментальних прав, захист дітей, функціонування демократичних інститутів та збереження нашої соціальної моделі. Також буде порушено проблеми концентрації ринку та виклики у сфері безпеки, включно з кібербезпекою", — пояснив голова Євроради.

Під час робочого обіду "у форматі 27 країн" відбудеться обмін думками щодо подальших кроків Європи у сфері штучного інтелекту, повідомляється в листі Кошти європейським лідерам.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Директор ІА "Інтерфакс-Україна"
#кошта #ші #єс
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