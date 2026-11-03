Сибіга подякував шести країнам за відмову грати з Росією та закликав інші хокейні федерації наслідувати їхній приклад

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції за публічну відмову їхніх національних хокейних федерацій грати проти російських команд і закликав інші країни, зокрема провідні хокейні держави, долучитися до цієї позиції.

"Я дякую Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції, а також їхнім національним федераціям хокею за те, що вони публічно відмовилися грати на одному льоду з Росією", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у вівторок.

Він закликав інші національні хокейні федерації відмовитися від матчів із російськими командами, а також не видавати віз російським хокеїстам.

"Якщо у CAS бракує моральних орієнтирів, давайте покажемо, що хокей все ще має цінності. Відмовтеся грати проти Росії та відмовляйте у видачі віз її гравцям. Не допускайте Росію на лід! Агресивна війна та хокей несумісні", – наголосив глава МЗС.

Окремо Сибіга подякував міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже за її лідерство.