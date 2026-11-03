Зеленський вважає, що Трамп має вплив на Путіна, але для припинення війни потрібні сильніші кроки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має вплив на Володимира Путіна, однак для досягнення миру в Україні необхідні сильніші кроки, оскільки Путін розуміє мову тиску.

"Я думаю, що президент Трамп має вплив на Путіна. Але я думаю, що Путін не розуміє такого формату діалогу. Йому подобається тиск і сильні кроки, і саме таку мову він розуміє. Тому іноді нам потрібно говорити з ним його мовою", – сказав Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції у вівторок.

Він також висловив сподівання, що після виборів у США Трамп зосередиться на досягненні миру в Україні.

Зеленський наголосив на необхідності залучення Європи до переговорів щодо завершення війни, зазначивши, що без її участі неможливо забезпечити безпеку на континенті.

"Ніхто не може говорити про Україну без України, так само як не можна говорити про безпеку в Європі без Європи", – наголосив президент.