Сибіга про Петропавлівську Борщагівку: партнери бачать спроби РФ розхитати ситуацію, розуміють природу провокацій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пов'язав події у Петропавлівській Борщагівці із загальною стратегією РФ щодо дестабілізації країн західного світу та досягнення розколу між ними.

"Провокація в Петропавлівській Борщагівці – чому з-поза неї стирчать російські вуха… Не досягаючи жодних цілей на полі бою та несучи рекордні втрати, Москва робить головну ставку на розхитування тилу. Саме тому Росія посилює удари по цивільних, енергетиці, залізниці, економіці. А також – по емоціях людей. І це стосується не лише України", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Сибіга зазначив, що провокації в Україні синхронізовані з провокаціями в Європі та Північній Америці. "Ми бачимо, що Росія посилює спроби дестабілізувати суспільства всіх країн євроатлантичного простору. Кремль мобілізує для цього всіх, кого може, піднімає з політичного небуття всю нечисть", – додав він.

За словами Сибіги з посиланням на розвідку, Росія намагається досягти розколу за трьома ключовими лініями: між Європою та США, між державами-членами ЄС і НАТО та всередині демократичних суспільств. "У це Росія планує вкинути шалені ресурси вже цього та наступного року. Тому наша спільна відповідь має бути протилежною: єдність між Європою та Америкою, всередині ЄС і НАТО та всередині наших країн", – наголосив міністр закордонних справ України.

"Ми постійно на зв'язку з партнерами. Вони бачать ці спроби Росії й розуміють природу провокацій. Тому й реакція протилежна – більша підтримка України, єдність і сила", – наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що наразі, Україна разом з партнерами працює "над скоординованою протидією спробам Москви розхитати міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави. На цьому тлі критично важливо не втратити єдність усередині нашої країни. Не дати мерзотникам – ані російським, ані внутрішнім – використати природну для п'ятого року повномасштабної війни втому людей, щоб посіяти розбрат. Україна вже багато разів доводила, що здатна зривати такі сценарії Москви. Переконаний, нам під силу зірвати і цей", – наголосив Сибіга.

"Завдання ворога полягає в тому, щоб масштабувати наявні проблеми. Типова тактика. Ці проблеми треба розв'язувати – це наше внутрішнє завдання, і його ніхто не знімає. Але немає жодних сумнівів, що за розкручуванням цієї провокації стоїть саме ворог", – підкреслив міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid0yjvnb1rGmHeAvGodBxvTCkHm73sSyA5jXRVjMxjHvxFLtKZQdenRnX37zJ3wUzwFl