"Євросолідарність" ініціювала засідання погоджувальної ради через події на Петропавлівській Борщагівці

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звернулася до спікера Руслана Стефанчука із закликом зібрати погоджувальну раду і запросити на неї керівництво Національної поліції, Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби безпеки України, також уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця і уповноважену з прав військових пані Ольгу Решетилову, щоб заслухати повну інформацію про інцидент в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області в понеділок, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Цей скандал продемонстрував повний провал інформаційної політики влади… ВР не повинна самоусуватися від цих складних тем, тому треба негайно зібрати погоджувальну раду. Ну, й прийшов час розглянути наші законопроєкти про терміни служби, справедливу ротацію, мотиваційні пакети і збільшення грошового забезпечення ЗСУ. Від правоохоронних органів чекаємо прозорого і справедливого розслідування інциденту на Петропавлівській Борщагівці", – написала Геращенко у Facebook у вівторок.

Вона зазначила, що фракція також наполягає на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками парламентських груп для розмови про мобілізацію, забезпечення Сил оборони, збільшення грошового забезпечення як мотивації для служби. "Очевидно, що менеджмент в Армії має бути модернізований, змінений, враховувати стандарти НАТО і ми почали цю розмову з міністром оборони і Головнокомандуючим. Повага до людини, збереження життя – має бути в центрі уваги. Потреби ЗСУ мають бути враховані в бюджеті на 27 рік, уряд зобов'язаний знайти кошти на підняття грошового забезпечення", – написала співголови "Євросолідарності".

Геращенко в цьому контексті наголосила, що українська державність тримається на авторитеті Збройних сил України, і мобілізаційні заходи не можуть зневажати честь і гідність громадян, створювати загрози їх здоров'ю і повинні проводитися з урахуванням їх прав, а дотримання законів і права людини в Україні під час воєнного стану ніхто не скасовував.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, і там, зокрема, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента України (ОП), екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2020-26) Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.