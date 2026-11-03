Експерти не очікують змін у політиці Трампа щодо Європи після проміжних виборів – медіа

Європі не варто розраховувати на серйозні зміни в трансатлантичній політиці Вашингтона після проміжних виборів до Конгресу незалежно від їхнього результату, повідомляють автори статті в Politico у вівторок з посиланням на високопоставлених представників ЄС, НАТО та США.

"Це попередження лунає на тлі того, що сьогодні американські виборці приходять на дільниці. Результат голосування може позбавити президента Дональда Трампа контролю і над Палатою представників, і над Сенатом, що стало б для нього серйозним політичним ударом", – ідеться в публікації.

Водночас видання закликає "поміркувати щодо очікувань". "Навіть перемога демократів навряд чи приведе до зміни курсу Вашингтона щодо російсько-української війни, війни на Близькому Сході, торговельних суперечок або участі США в НАТО", – так вважають джерела Politico.

Більше того, зазначають автори, на думку Філа Гордона – колишнього радника з питань національної безпеки при віцепрезиденті Камалі Гарріс і помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії при президенті Бараку Обамі, – якщо Республіканська партія покаже на виборах слабкі результати, Трамп може ще більше віддалитися від Європи.

Гордон зазначає, що Трамп може зосередитися на тих сферах, де він здатний діяти, спираючись на свої президентські повноваження й не побоюючись протидії з боку Конгресу – насамперед у зовнішній політиці.

"Навіть за найсприятливішого сценарію, – вважає експерт, – не варто очікувати будь-яких суттєвих зовнішньополітичних зрушень".

Він вказав на можливості президента керувати за допомогою указів. Трамп командує збройними силами, він контролює митні збори й торговельні угоди. У його розпорядженні – потужна трибуна для формування громадської думки.

"Навіть якщо демократи отримають більшість в обох палатах, він завжди може накласти вето на законопроекти", – пояснює Гордон.