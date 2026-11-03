Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав США посилити тиск на Путіна

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував свої нинішні відносини з президентом США Дональдом Трампом як "емоційні" та закликав Вашингтон посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, а не на Україну.

"Емоційні", – відповів Зеленський в інтерв'ю PBS NewsHour на запитання про те, як би він описав свої стосунки з Трампом.

Пояснюючи свою відповідь, президент зазначив, що під час війни необхідно діяти прагматично та пам'ятати, що її розпочав Путін.

Коментуючи домовленості США щодо закупівлі російського дизельного пального, Зеленський наголосив, що така домовленість не матиме обіцяного впливу на ціни у США.

"Якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, тому що вона повинна бути сильною. Інакше Путін піде далі в Європу та до різних частин країн НАТО. І в цих випадках Америці доведеться вирішувати різні речі, це дуже небезпечно. Краще зробити Україну сильнішою, тому що ми захищаємо Європу, а не лише себе", – сказав він.

Зеленський також закликав США посилити тиск на Путіна.

"Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор", – наголосив президент.