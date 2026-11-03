Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав США посилити тиск на Путіна

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав США посилити тиск на Путіна
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував свої нинішні відносини з президентом США Дональдом Трампом як "емоційні" та закликав Вашингтон посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, а не на Україну.

"Емоційні", – відповів Зеленський в інтерв'ю PBS NewsHour на запитання про те, як би він описав свої стосунки з Трампом.

Пояснюючи свою відповідь, президент зазначив, що під час війни необхідно діяти прагматично та пам'ятати, що її розпочав Путін.

Коментуючи домовленості США щодо закупівлі російського дизельного пального, Зеленський наголосив, що така домовленість не матиме обіцяного впливу на ціни у США.

"Якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, тому що вона повинна бути сильною. Інакше Путін піде далі в Європу та до різних частин країн НАТО. І в цих випадках Америці доведеться вирішувати різні речі, це дуже небезпечно. Краще зробити Україну сильнішою, тому що ми захищаємо Європу, а не лише себе", – сказав він.

Зеленський також закликав США посилити тиск на Путіна.

"Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор", – наголосив президент.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#відносини #трамп #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ у лис…

Читати
Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський

Україна не відмовиться від тристоронньої зустрічі, якщо американці наполягатимуть на форматі без Європи – Зеленський

Україна не відмовлятиметься від тристоронньої зустрічі на рівні команд зі США та РФ, навіть якщо американська сторона наполягатиме на форматі без уча…

Читати
Україна хотіла би провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі до можливої зустрічі США, Китаю та Росії – Зеленський

Україна хотіла би провести тристоронню зустріч в Абу-Дабі до можливої зустрічі США, Китаю та Росії – Зеленський

Україна хотіла б, щоб тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі відбулася до можливої зустрічі США, Китаю та Росії, за…

Читати
Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила злочини проти людяності, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України – Комісія ООН з розслідування

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діян…

Читати