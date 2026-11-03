Верховний суд США відхилив запит адміністрації Трампа щодо призупинення підрахунку частини виборчих бюлетенів у Каліфорнії

Верховний суд США відмовився підтримати вимогу до влади Каліфорнії відкласти підрахунок 20 тис. надісланих поштою виборчих бюлетенів, які, за заявами адміністрації президента Дональда Трампа, можуть належати особам без американського громадянства, повідомляє у вівторок Associated Press (AP).

"Каліфорнія щойно здобула історичну перемогу над Дональдом Трампом у Верховному суді. Суд відхилив екстрене клопотання Трампа, навіть не запитавши коментарів другої сторони", – написав у соціальній мережі X губернатор штату Гевін Ньюсом.

AP пояснює, що суд відмовився розглянути клопотання. Кілька судів нижчої інстанції раніше також відхилили клопотання Мін'юсту про відтермінування підрахунку цих голосів доти, доки громадянство тих, хто проголосував, не буде підтверджено.

Водночас The New York Times зазначає, що таке рішення є вкрай нетиповим, оскільки суд відмовив у розгляді всього через кілька годин після отримання клопотання, не запитавши коментарів сторін і не надавши пояснення щодо такого рішення.

За даними AP, кожен з приблизно 23 млн зареєстрованих виборців у Каліфорнії вже отримав бюлетень поштою, і понад 6 млн уже надіслали заповнені бюлетені назад. Агентство нагадує, що громадяни Каліфорнії найчастіше підтримують Демократичну партію та негативно ставляться до Трампа.

У вівторок, 3 листопада, у США відбудуться проміжні вибори. Понад 50 млн громадян США проголосували достроково.