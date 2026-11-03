Більшість українців не вірять у захист від РФ з боку США, але вважають надійним союзником Європу – КМІС

Більшість українців ( 69%) продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, свідчать результати опитування, проведеного 16-29 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що порівняно з травнем поточного року цей показник зріс з 64%.

Натомість вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру – 25%. Стільки ж було раніше.

При цьому 61% респондентів вважають, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок на користь РФ. Показник зріст з 56% у травні поточного року.

Стверджують, що США, навпаки, продовжують бути надійним союзником – 30%. Порівняно із останнім опитуванням показник не змінився.

Також респондентам моделювалася ситуація, що оголошується перемир'я за нинішньою лінією фронту і США та Європа при цьому дають Україні гарантії безпеки.

56% опитаних висловили переконання, що Європа виконає свої зобов'язання і надасть допомогу Україні в разі повторного нападу РФ, 38% вважають, що не допоможе. Порівняно з квітнем показники суттєво не змінилися, хоча стало трохи більше тих, хто вважає, що Європа все ж надасть допомогу.

У випадку США, навпаки, 54% вважають, що вони не допоможуть Україні, а вважають, що все ж вони допоможуть 32% опитаних, причому показник зріс з 27% у квітні.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1017 дорослих респондентів. За звичайних обставин формальна статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 та урахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала б 4% для показників близьких до 50% та 1,7% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення, попри які результати все одно зберігають високу репрезентативність.