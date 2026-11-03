Проміжні вибори пройдуть у США

У вівторок американці вирушать на виборчі дільниці, щоб проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США.

За результатами голосування визначиться склад Палати представників і Сенату. На кону – усі 435 місць у нижній палаті Конгресу та 35 із 100 місць у Сенаті.

Крім того, обираються губернатори майже в 40 штатах.

Дільниці в більшості штатів відкриваються о 06:00 або 07:00 за місцевим часом.

Понад 50 млн громадян США проголосували на виборах до Конгресу достроково.

Час закриття дільниць варіюється від штату до штату. Перші з них закриються о 18:00 за північноамериканським східним часом в Індіані та Кентуккі. Ще за годину – у Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії. У ще кількох штатах – о 19:30, значна кількість із них завершить роботу о 20:00 та 21:00. На Алясці дільниці закриються о 01:00.

Очікується, що західні ЗМІ одразу після закриття дільниць у деяких штатах оприлюднять свої прогнози результатів.

Виборчі процедури різняться залежно від штату, тому підрахунок голосів відбувається з різною швидкістю. У деяких штатах, наприклад, у Північній Кароліні, дані оприлюднюються досить швидко. В інших штатах, зокрема в Пенсильванії та Мічигані, підрахунок відбувається повільніше, результати там можуть стати відомі лише наступного дня.

Крім того, деякі штати проводять голосування майже повністю поштою; така процедура, як зазначають американські ЗМІ, може затягувати процес підрахунку.

Разом із тим американські ЗМІ нагадують, якщо розрив між кандидатами виявиться мінімальним, то, можливо, знадобиться перерахунок голосів, на який іноді йде кілька днів або навіть тижнів. Подібна ситуація виникла у 2018 році у Флориді.

Традиційно напередодні виборів багато американських ЗМІ складають прогнози та проводять опитування.

Телеканал NBC опублікував минулого тижня дослідження, в якому 52% американців заявили, що хотіли б, щоб демократи контролювали обидві палати Конгресу. 44% віддали перевагу членам Республіканської партії. Решта не визначилися з рішенням.

В іншому опитуванні, проведеному компанією Ipsos, голоси розподілилися подібним чином. Так, 47% хотіли б бачити Демократичну партію на чолі обох палат, 36% – республіканців. Решта респондентів утрималися від відповіді.

Згідно з більшістю опитувань, демократи, ймовірно, зможуть здобути більшість місць у Палаті представників США. Згідно з прогнозами, вони можуть розраховувати щонайменше на 222 місця в нижній палаті, республіканцям пророкують щонайменше 195 місць. Ще за 18 місць боротьба буде менш передбачуваною. Для контролю над 435-місною нижньою палатою потрібно отримати щонайменше 218 місць.

Водночас у Сенаті боротьба може виявитися більш запеклою, але велика ймовірність, що й там демократи зможуть перемогти. Щоб члени Демократичної партії отримали більшість у верхній палаті Конгресу, їм потрібно зберегти за собою всі свої нинішні місця, а також здобути ще щонайменше чотири. Згідно з опублікованим у вихідні опитуванням The New York Times, демократи значно покращили свої позиції у протистоянні з республіканцями і можуть претендувати на їхні місця навіть у п'яти традиційно "республіканських" штатах – Канзасі, Мені, Огайо, Техасі та на Алясці.

Багато західних ЗМІ писали, що вибори до Конгресу відобразять загальні настрої американців та їхнє ставлення до діяльності чинного президента США Дональда Трампа.

Якщо демократи зможуть забезпечити собі більшість у Палаті представників або Сенаті, то Трампу стане складніше домагатися схвалення своїх законопроектів у Конгресі. Також йому буде складніше домогтися затвердження Сенатом своїх кандидатів на ту чи іншу посаду в адміністрації.

Крім того, контроль Демократичної партії над будь-якою з палат також означатиме, що вона зможе використовувати комітети для розслідування окремих дій під час президентського терміну Трампа, зокрема, корупційних звинувачень та ситуації навколо проєкту будівництва Бального залу в Білому домі. Крім того, серед демократів ведуться обговорення можливості оголошення імпічменту Трампу.

Якщо ж республіканці все-таки зможуть зберегти контроль у Конгресі, то Трамп зможе безперешкодно продовжувати реалізовувати свій політичний курс.

Практично в усіх опитуваннях щодо проблем, які хвилюють американців напередодні виборів, верхні рядки рейтингів займали, здебільшого, внутрішні питання, а також іранський конфлікт.

За даними компанії Gallup, майже 90% зареєстрованих виборців вважають "надзвичайно важливим" або "дуже важливим" питання економіки, 77% – охорону здоров'я та ситуацію в Ірані. Близько 70% респондентів турбують ціни на бензин та імміграція.

Ексклюзивне опитування Harris для The Guardian показало, що до топ основних проблем для американців входять інфляція, корупція, імміграція, охорона здоров'я та податки. Лише 3% назвали міжнародну політику та глобальні конфлікти головним питанням, яке вплине на їхній вибір під час голосування.

Переважна більшість американців вважає, що результати виборів чесно відображатимуть думку народу. Так, опитування Siena Poll показало, що 74% респондентів вірять у справедливий виборчий процес, 23% дотримуються протилежної думки. Решта учасників дослідження утрималися від оцінки.

Схожі дані наводить і телеканал ABC News, який проводив опитування в жовтні. 61% опитаних тоді заявили, що "впевнені, що проміжні вибори пройдуть чесно і прозоро".

Водночас Трамп раніше заявляв, що прийме будь-які результати проміжних виборів до Конгресу, якщо голосування буде чесним. Він неодноразово критикував деякі аспекти виборчої системи в США. Зокрема, він багато років веде боротьбу з практикою масового голосування поштою. У вересні, після рішення Верховного Суду відхилити план американської адміністрації щодо зміни порядку розсилки бюлетенів поштою виборцям, Трамп заявив, що такий крок відкриває перед демократами можливості для фальсифікацій на майбутніх виборах.

Американські ЗМІ також нагадують, що після президентських виборів 2020 року в США, коли перемогу здобув демократ Джо Байден, Трамп звинувачував демократів у фальсифікації результатів виборів. 6 січня 2021 року, коли Конгрес збирався затвердити результати, у столиці США зібралися численні прихильники Трампа. Частина з них увірвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання.

Президент США напередодні виборів заявляв, що як Демократична партія здобуде перемогу на проміжних виборах, то він розраховує систематично вдаватися до права вето.

"Вони надсилатимуть мені щось на підпис, а у відповідь отримають вето. У підсумку, якщо протягом двох-трьох місяців накладати вето на все, то вони прийдуть і укладуть угоду", – сказав він в інтерв'ю газеті New York Post.

Крім того, незадовго до виборів Politico з посиланням на джерела повідомляло, що країни НАТО готуються до посилення критики та тиску з боку Трампа у разі невдалого виступу республіканців.

"Зазвичай із президентами, які стали "кульгавими качками", відбувається таке: вони починають висловлювати своє невдоволення й йти на авантюри у питаннях зовнішньої політики", – заявив виданню високопоставлений європейський військовий чиновник. Зокрема, три дипломати висловили думку, що він може скоротити американську військову присутність у Європі. Також вони побоюються, що Трамп може скоротити внески США до НАТО, обмежити дію механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) щодо закупівлі союзниками НАТО зброї у США для України, а також зміцнити відносини з Росією.