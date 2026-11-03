Трамп заявив, що США за нинішньої адміністрації значно випереджають Китай

Президент США Дональд Трамп напередодні проміжних виборів до конгресу заявив, що за його адміністрації Америку знову почали поважати у всьому світі, а Вашингтон тепер значно випереджає Пекін.

"Ми значно випереджаємо Китай. Голова Сі Цзіньпин приїжджав кілька тижнів тому, і він (...) вітав мене словами: "Нічого собі! Ви виконали хорошу роботу", — сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент знову розкритикував минулу адміністрацію і запевнив, що під його керівництвом країну почали поважати у всьому світі.

"Нас знову поважають у всьому світі. Два роки тому з нас сміялися. З нас сміялися чотири роки (за адміністрації президента-демократа Джо Байдена — ІФУ), як з дурнів", — зазначив американський лідер.

Трамп також закликав прихильників республіканців прийти на виборчі дільниці, що відкриваються у вівторок вранці, і проголосувати.

"Я просто прошу всіх уявити, що в бюлетені моє ім'я. (...) Якщо наші люди проголосують, ми здобудемо блискучу перемогу", — заявив він.

У вівторок, 3 листопада, у США відбуваються проміжні вибори до конгресу.

За результатами голосування визначиться склад палати представників і сенату. На кону — всі 435 місць у нижній палаті конгресу та 35 зі 100 місць у сенаті. Наразі Республіканська партія контролює обидві палати конгресу.

Крім того, у вівторок майже у 40 штатах обирають губернаторів.

Дільниці в більшості штатів відкриваються о 06:00 або 07:00 за місцевим часом. Понад 50 млн громадян США проголосували достроково.