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У Fire Point спростували отримання державних коштів на розробку ракет

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Директор компанії Fire Point Денис Штілерман в ефірі телемарафону "Єдині новини" спростував твердження про те, що держава нібито надала фінансування на розробку ракет саме компанії Fire Point, віддавши їй перевагу перед іншими відомими українськими підприємствами.

За його словами, Fire Point розробляє нові зразки озброєння виключно за власні кошти, реінвестуючи прибуток в нові проєкти та розширення виробничих потужностей. Він також розповів, що компанія повернула кошти, які у 2024 році отримала від UNITED24 на підтримку балістичної програми.

"Це повністю такий явний проросійський наратив, тому що держава нам на розробку не виділила жодної гривні. Більше того, у 2024 році United24 вирішив підтримати наш проєкт із балістики й виділив нам близько 300 мільйонів гривень, які ми всі повернули, тому що ми не хочемо, щоб хтось міг сказати, що ми взяли у держави або в якогось благодійного фонду кошти на розробку. Ми все розробляємо тільки за власний кошт. У нас є наш прибуток, і ми його частково реінвестуємо в нарощення виробничих спроможностей, а частково — у розробку нових моделей. Так було розроблено FP-5, FP-7 і розробляється зараз FP-9. Жодної гривні від держави на розробку ми не отримали", — заявив Штілерман.

Окрім цього, Денис Штілерман прокоментував твердження про те, що держава нібито віддає більшість контрактів на виробництво далекобійних дронів саме компанії Fire Point.

Він наголосив, що держава закуповує далекобійні засоби ураження в усіх виробників, а значні обсяги замовлень Fire Point пояснив результатами міжнародних випробувань та здатністю компанії нарощувати виробництво.

"У березні 2024 року були відкриті міжнародні змагання, які були організовані за фінансування американського посольства та із залученням Сил оборони й усіх науково-дослідних інститутів Сил оборони, на які були запрошені всі відомі виробники далекобійних ударних дронів. Ми були єдиною компанією, яка пройшла цей іспит, пролетіла під РЕБом і влучила в ціль. Єдина з усіх запрошених з усього світу. Після цього на нас посипалися замовлення. І треба сказати наступне: що у 2023, що у 2024, що у 2025, що й у цьому році держава викуповує всі наявні далекобійні засоби ураження, які є на ринку. У всіх виробників. Просто ми із самого початку будували свій літак FP-1 так, щоб він був дуже простий, легко вироблявся і не потребував висококваліфікованої праці. Ми весь прибуток реінвестуємо в нарощення виробничих потужностей, тому можемо виробляти стільки, скільки зараз виробляємо", — зазначив Штілерман.

#defence #штілерман #fire_point
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