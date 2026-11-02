Прем'єр Бельгії запропонував королю власну відставку після провалу переговорів щодо держбюджету

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (Bart De Wever) подав королю Філіппу прохання про відставку після провалу переговорів щодо федерального бюджету на 2027 рік, однак монарх поки відклав ухвалення рішення та з вівторка розпочне консультації з лідерами партій парламентської більшості, повідомляє Королівський палац Бельгії.

Як зазначається в повідомленні палацу в соцмережі X у понеділок, король закликав усі залучені сторони поставити суспільні інтереси на перше місце та виявити готовність до компромісів. Він наголосив, що в умовах значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних викликів країна не може дозволити собі тривалу політичну кризу.

"Король прийняв на аудієнції Барта Де Вевера. Прем'єр-міністр подав у відставку після того, як переговори щодо бюджету завершилися безрезультатно. Король поки що утримується від прийняття рішення і з завтрашнього дня розпочне консультації з лідерами партій, що входять до складу більшості", – наголошується в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х у понеділок.

Повторна зустріч монарха з прем'єр-міністром запланована на 6 листопада.

За інформацією The Brussels Times, Де Вевер звернувся до короля після безрезультатних двосторонніх переговорів із міністрами, які тривали протягом вихідних. Причиною розбіжностей стала пропозиція партій Vooruit, CD&V та Les Engagés підвищити податки для найбільш заможних верств населення. Проти цього виступили франкомовні ліберали MR та фламандські націоналісти N-VA.

Прем'єр розраховував знайти 10 млрд євро шляхом скорочення державних видатків або залучення додаткових надходжень до бюджету наступного року, щоб скоротити дефіцит до 2029 року.

За даними видання, дефіцит бюджету Бельгії становить 5,2% ВВП – найвищий показник серед країн єврозони, а державний борг цього року перевищить 110% ВВП. Вищий відносний рівень боргу мають Франція (116%), Італія (137%) та Греція (146%).

Якщо король прийме відставку, можливе призначення нових виборів або формування нового уряду на основі результатів попередніх виборів. Водночас, як зазначає The Brussels Times, попередній досвід свідчить, що уряди можуть продовжувати роботу і після першого звернення прем'єра до монарха. Сторони ще можуть досягти домовленості до вівторка та уникнути переходу на тимчасове фінансування бюджету за правилом однієї дванадцятої від останнього затвердженого бюджету.

Міністр економіки Давід Кларінваль, коментуючи провал переговорів, заявив, що остаточна пропозиція, яку обговорювали в неділю ввечері, передбачала запровадження нових податків на суму понад 3 млрд євро. Він закликав до структурної реформи державних видатків, підтримки конкурентоспроможності та створення робочих місць.