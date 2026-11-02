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Іліяна Йотова перемагає у другому турі виборів президента Болгарії з 57,58% голосів після обробки 99,95% протоколів

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Іліяна Йотова перемагає у другому турі виборів президента Болгарії з 57,58% голосів після обробки 99,95% протоколів
Фото: https://www.facebook.com/

Кандидатка у президенти Болгарії Іліяна Йотова у тандемі з претендентом на посаду віцепрезидента Кирилом Валчевим перемагає у другому турі президентських виборів із результатом 57,58% голосів виборців після опрацювання 99,95% протоколів, повідомляє Болгарське національне телебачення з посиланням на дані Центральної виборчої комісії у понеділок вранці.

"Після обробки 99,95% протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) у окружних виборчих комісіях, результати станом на 7:30 ранку такі: Іліяна Йотова та Кирил Валчев – 57,58%, Андрій Гюров і Георгій Кандев – 39,47%", – йдеться в повідомленні мовника.

За оприлюдненими даними ЦВК Болгарії, суперник лідерки перегонів Андрій Гюров разом із кандидатом у віцепрезиденти Георгієм Кандевим посідає друге місце з підтримкою 39,47% виборців, тоді як графу "Проти всіх" у загальному заліку обрали 2,95% громадян.

Водночас на закордонних виборчих дільницях за результатами опрацювання 99,02% протоколів першість здобув тандем Гюрова та Кандева з показником 56,23% голосів проти 41,56% у пари Йотової та Валчева, а варіант "Проти всіх" за межами країни позначили 2,21% учасників голосування.

Що відомо про кандидатів Іліяна Йотова колишня депутатка Європарламенту та багаторічна віцепрезидентка Болгарії при президенті Румені Радеві, Йотова балотувалася за підтримки лівоцентристських сил на чолі з Болгарською соціалістичною партією у тандемі з генеральним директором Болгарського телеграфного агентства Валчевим. Підтримуючи членство Болгарії в ЄС і захист національних інтересів Софії всередині євроспільноти, стосовно війни РФ проти України вона послідовно обстоює лінію Радева щодо негайного дипломатичного врегулювання та застережень проти прямої передачі болгарського озброєння Києву задля уникнення втягування країни у конфлікт.

Її опонент у другому турі, економіст, колишній очільник парламентської фракції реформаторської партії "Продовжуємо зміни" та ексзаступник голови Болгарського народного банку Гюров представляє прозахідний ліберальний табір і виступає за поглиблення європейської інтеграції Софії та всебічну політичну, економічну й оборонну допомогу Україні в протидії російській агресії.

Раніше, кандидатка у президенти Болгарії Іліяна Йотова у тандемі з претендентом на посаду віцепрезидента Кирилом Валчевим впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 58,16% голосів виборців після опрацювання 72,65% протоколів.

Автор

Редактор · Політичні новини
#вибори #болгарія #результати #президент #йотова
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