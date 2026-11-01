Рубіо сумнівається, що угоду про припинення війни вдасться укласти найближчим часом

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не впевнений у можливості завершення війни в Україні шляхом переговорів, повідомляє "Радіо Свобода".

"Європейські чиновники, які висловилися на умовах анонімності, зазначили, що Рубіо також у приватних бесідах поділився зі своїми західними колегами сумнівами щодо укладення мирної угоди в найближчі місяці під час дводенних переговорів міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" в Атланті, які завершилися 31 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, під час заключної прес-конференції Рубіо розповів журналістам, що Вашингтон все ще намагається з'ясувати, чи можна досягти угоди.

"Я не знаю, чи можливий мир на основі переговорів в Україні. Саме це ми й намагаємося з'ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми на порозі укладення угоди на основі переговорів", – заявив він.

Він зазначив, що посланці президента Дональда Трампа, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф, присвячують значну частину свого часу питанням України та Ірану.

"Але я тут не для того, щоб сказати вам, що ми на порозі укладення угоди", – сказав Рубіо, додавши, що сподівається, що зрештою вдасться досягти домовленості.

Він також уточнив, що переговори щодо України не обговорювалися безпосередньо на саміті G20 в Атланті.

Рубіо заявив, що США, як і раніше, прагнуть знайти дипломатичне вирішення, назвавши війну руйнівною для обох країн. Він вказав на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та зростання кількості жертв серед цивільного населення, а також згадав про значні військові втрати Росії. За його оцінками, щомісяця гине близько 20 000 росіян.

"Це дуже кровопролитна й руйнівна війна", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що головна мета Вашингтона полягає у тому, щоб з'ясувати, чи може він використати свої контакти з обома сторонами для сприяння припиненню конфлікту.