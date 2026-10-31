Україна очікує наступного тижня збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання з Туреччини – Зеленський

Україна очікує вже наступного тижня збільшення постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання з Туреччини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні зустрічались уже з представниками енергетичних компаній Туреччини. І вже наступного тижня ми очікуємо збільшення постачання, підтримки, збільшення генераторів, іншого енергетичного обладнання", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі в суботу.

За словами президента, Україна та Туреччина також готують спільні промислові та економічні проєкти, зокрема, в сфері оборонної промисловості та енергетики.

Зеленський зазначив, що реалізація енергетичних проєктів із партнерами має особливе значення на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі українських міст і сіл.