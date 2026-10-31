Зеленський і Ердоган обговорили різні формати проведення мирних переговорів, у тому числі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ у листопаді, а також можливість залучити Туреччину й Європу.

"Зараз готуємося до тристороннього формату. Україна, Сполучені Штати, Росія в першій половині листопада. Ми обговорили з паном президентом перспективи такого формату та інші можливості: можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині", – сказав Зеленський на пресконференції у Стамбулі у суботу.

Президент наголосив, що на всіх рівнях треба давати сигнали Росії про те, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватись.

"Тим більше, цими днями відбулася гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині. І я дякую за слова підтримки президента Ердогана. І це чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки", – зазначив Зеленський.