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Політика

Україна та Туреччина домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором – Зеленський

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Україна та Туреччина домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання безпеки в регіоні Чорного моря, і домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором.

"Символічно, що наша зустріч у Міжнародний день Чорного моря. І значна частина розмови була присвячена саме таким питанням, які є про Чорне море, про цей наш спільний з Туреччиною та сусідами в регіоні простір безпеки. Росія своєю агресією ще з 2014 року, крок за кроком, робить ситуацію в Чорному морі важкою, гіршою", – сказав Зеленський на пресконференції з Ердоганом у Стамбулі у суботу.

Глава Української держави зазначив, що він обговорив із президентом Туреччини ідеї і пропозиції, які можуть допомогти захистити безпечне судноплавство в Чорному морі та відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні.

"Це стосується і продовольчої безпеки передусім. І сьогодні ми домовились з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним", – додав Зеленський.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#туреччина #зерно #зеленський
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