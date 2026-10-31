Україна та Туреччина домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання безпеки в регіоні Чорного моря, і домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором.

"Символічно, що наша зустріч у Міжнародний день Чорного моря. І значна частина розмови була присвячена саме таким питанням, які є про Чорне море, про цей наш спільний з Туреччиною та сусідами в регіоні простір безпеки. Росія своєю агресією ще з 2014 року, крок за кроком, робить ситуацію в Чорному морі важкою, гіршою", – сказав Зеленський на пресконференції з Ердоганом у Стамбулі у суботу.

Глава Української держави зазначив, що він обговорив із президентом Туреччини ідеї і пропозиції, які можуть допомогти захистити безпечне судноплавство в Чорному морі та відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні.

"Це стосується і продовольчої безпеки передусім. І сьогодні ми домовились з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним", – додав Зеленський.