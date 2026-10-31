Україна заблокувала спробу РФ очолити Чорноморську комісію – Сибіга

Україна раніше цього тижня заблокувала спробу Росії очолити Чорноморську комісію, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Особливо обурливо те, що Росія – країна, відповідальна за це руйнування, – намагалася очолити Чорноморську комісію. Раніше цього тижня Україна заблокувала цю спробу. Державі, яка систематично підриває захист Чорного моря, не можна довіряти керівництво органом, відповідальним за його збереження", – йдеться у дописі міністра в телеграм-каналі МЗС України в суботу.

Як зазначається, у Міжнародний день Чорного моря міністр закордонних справ України наголосив на важливості привернення уваги до катастрофічних наслідків для моря російської агресивної війни.

"Тридцять років тому шість чорноморських держав об'єдналися, щоб захистити море від забруднення та екологічного знищення. З 2014 року імперські амбіції Путіна зробили Росію найбільшою загрозою для Чорного моря, перетворивши його води на поле бою та джерело забруднення, руйнування й небезпеки для всього регіону", – заявив міністр.

Сибіга наголосив, що російська агресія завдала Чорному морю значної екологічної шкоди. Серед наслідків він назвав окупацію та мілітаризацію Криму, мінування судноплавних шляхів, атаки на українські порти та прибережну інфраструктуру.

За його словами, дії РФ створюють загрози для морських екосистем, свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки, а екологічні наслідки агресії відчуватимуться ще довго після завершення бойових дій.

"Закликаю всі чорноморські держави виявити більшу рішучість у протидії діям Росії та вимаганні відповідальності за завдану нею шкоду. Ми всі розділяємо наслідки цієї агресії. Регіон повинен діяти зараз, а не витрачати десятиліття на ліквідацію наслідків руйнувань, яким усе ще можна запобігти", – зазначив Сибіга.