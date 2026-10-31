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Політика

Меланія Трамп відчула надію на сталий мир після гуманітарної місії в Олешках

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Меланія Трамп відчула надію на сталий мир після гуманітарної місії в Олешках
Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп пов'язала успішне проведення гуманітарної місії в Олешках Херсонської області з надією на сталий мир.

"Надія на сталий мир", – написала вона в соцмережі X, коментуючи події в Олешках.

"Олешки доводять: ми здатні піднести людство над війною. Разом ми можемо побудувати мирну планету – світ, сповнений перспектив для наших дітей", – зазначила Меланія Трамп.

До її посту додано допис уповноваженного Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця і відео з поверненням жителів тимчасово окупованих Олешків на підконтрольну Україні територію

Автор

Редактор · Політичні новини
#олешки #сша #меланія_трамп
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