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Політика

Всеукраїнська Рада Церков закликала поширити досвід гуманітарної місії в Олешках на інші населені пункти

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Всеукраїнська Рада Церков закликала поширити досвід гуманітарної місії в Олешках на інші населені пункти

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) привітала завершення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та висловила сподівання, що її досвід буде поширений на інші населені пункти, жителі яких потребують невідкладної допомоги.

"Користуючись нагодою, ВРЦіРО висловлює сподівання стосовно того, що досвід гуманітарної місії в м.Олешки може бути поширений на інші населені пункти, мешканці яких так само невідкладно потребують допомоги", – йдеться в заяві Ради від 31 жовтня.

У ВРЦіРО зазначили, що місія стала можливою завдяки виконанню домовленостей і дотриманню режиму тиші, що дозволило надати допомогу постраждалим від гуманітарної катастрофи.

Рада висловила вдячність уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю, його команді та всім учасникам місії з української сторони, а також Папі Римському Леву XIV, американській стороні, партнерам України та людям доброї волі за сприяння, підтримку й молитви за порятунок жителів Олешків.

"ВРЦіРО висловлює особливу подяку американській стороні за сприяння в досягненні домовленостей між омбудсменами України та РФ задля практичного здійснення гуманітарної місії в м. Олешки на Херсонщині", – йдеться в заяві.

У заяві також привітали громадян, які скористалися можливістю виїхати з міста на підконтрольну Україні територію, та надання гуманітарної допомоги тим, хто залишився в Олешках.

"До моменту деокупації російська сторона за приписами Божого і людського закону несе відповідальність за їхнє життя та безпеку", – наголосили у ВРЦіРО.

Автор

Редактор · Політичні новини
#олешки #врціро
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