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Політика

Уряд готує зміни в оформленні гуманітарної допомоги та посилить боротьбу зі схемами ухилення від сплати ПДВ

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Уряд готує зміни в оформленні гуманітарної допомоги та посилить боротьбу зі схемами ухилення від сплати ПДВ
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Уряд готує зміни в митному оформленні гуманітарної допомоги для запобігання зловживанням, а також посилює боротьбу зі схемами ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Посилюємо роботу з детінізації економіки. Разом із правоохоронцями, податковою та митною службами в межах Міжвідомчої робочої групи визначили подальші заходи. Усі відповідальні органи отримали доручення", – написав він у Телеграмі в суботу.

За словами прем'єра, найближчим часом буде визначено оновлений перелік товарів, яких стосуватимуться зміни в митному оформленні гуманітарної допомоги. Це має унеможливити використання гуманітарних вантажів як прикриття для нелегального імпорту.

"Гуманітарна допомога має швидко надходити до тих, хто її потребує, а не ставати прикриттям для нелегального імпорту. Найближчим часом буде визначено оновлений обґрунтований перелік товарів, яких стосуватимуться зміни", – пояснив Корецький.

Крім того, податкова разом із митницею та Бюро економічної безпеки посилить роботу з платниками податків із високим рівнем ризику.

Зокрема, йдеться про схеми ухилення від сплати ПДВ через штучне дроблення бізнесу, коли великі торговельні мережі розподіляють обороти між десятками й сотнями ФОПів. "Цю проблему має розв'язати правоохоронна система", – заявив прем'єр-міністр.

Корецький наголосив, що метою заходів є забезпечення необхідних надходжень до бюджету та рівних умов для бізнесу, який працює легально.

Автор

Редактор · Політичні новини
#фоп #митниця #уряд
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