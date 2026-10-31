Стубб: Мета розмови з Путіним – створити умови для зустрічі із Зеленським, найближче завдання – прогрес в Абу-Дабі

Президент Фінляндії Александр Стубб надав нові важливі подробиці щодо своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним, повідомив експерт з питань зовнішньої політики та безпеки, старший радник Economic Security Forum Анрі Ванханен.

"У розмові з фінським державним телерадіокомпанією Yle Стубб категорично спростував версію газети Financial Times про те, що Путін більшу частину 90-хвилинної розмови присвятив довгій лекції з історії", – написав Ванханен у соціальній мережі Х у суботу.

За словами Стубба, які передає експерт, Путін розпочав розмову зі свого звичного тлумачення подій, що відбувалися з 2014 року. Однак потім розмова переросла у те, що Стубб охарактеризував як звичайний, змістовний і конкретний обмін думками, під час якого інформація надходила в обох напрямках.

"Що ще важливіше, Стубб пояснив дипломатичну логіку, що лежить в основі цього дзвінка", – зазначив Ванханен. "Ініціатива виникла в результаті обговорень з українськими та американськими представниками після зустрічі в Осло 20 жовтня. З Києвом і Вашингтоном були проведені консультації, і обидві сторони дали своє схвалення", – передає Ванханен думку Стубба.

За його словами, час був обраний "навмисно: Фінляндія та Норвегія хотіли поговорити з Путіним перед запланованими переговорами між США, Україною та Росією в Абу-Дабі. А тепер Стубб уточнив більш широку мету: створити умови для можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним. Найближче завдання – досягти прогресу в Абу-Дабі. Зустріч двох президентів стане наступним кроком, за умови, що переговори дадуть для цього достатні підстави", – пише Ванханен.

Стубб також чітко зазначив, що Фінляндія не прагне отримати місце за столом переговорів. Він визнав, що європейцям було важко домовитися про єдиного представника.

"На мій погляд, це дозволяє краще зрозуміти суть цієї ініціативи. Цей заклик не мав на меті стати проривом сам по собі. Це був один із кроків у дипломатичній послідовності, покликаній підтримувати хід переговорів і, зрештою, звести двох президентів разом. Чи справді Путін готовий до переговорів – це зовсім інше питання. Його основні цілі не змінилися, і є всі підстави залишатися скептичними", – резюмував експерт.

"Справжнє випробування чекає попереду: що відбудеться в Абу-Дабі та чи готова Москва вийти за межі повторення своїх існуючих вимог", додав він.