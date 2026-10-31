Буданов після розмови з сенаторами США: Україна очікує на прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов обговорив із сенаторами США підтримку України, перемовний процес та гарантії безпеки; заявив, що "Україна очікує на прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів".

"Провів розмову у форматі відеоконференції з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннетом", – повідомив Буданов у Телеграмі у суботу.

За його словами, американські сенатори порушили низку актуальних тем, зосередившись на ключових викликах, з якими Україна стикається на нинішньому етапі протистояння російській агресії, та пріоритетних напрямах двосторонньої співпраці.

"Оцінюючи посилення ударів РФ по тилових містах України, наголосив, що російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури є систематичним терором, який не має військової доцільності й принципово не змінює ситуації на фронті. Україна критично залежить від американської допомоги у сфері систем раннього попередження про повітряні загрози для захисту цивільного населення під час зими", – написав Буданов.

"Ціную зусилля США в організації та просуванні переговорного процесу, про що проінформував американську сторону під час розмови. Для досягнення результату необхідно підготувати належні умови, тому Україна очікує на прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів", – наголосив Буданов.

За його словами, він також підкреслив особливу важливість питань гарантій безпеки для України. "Будь-яке мирне врегулювання чи припинення бойових дій без чітких безпекових механізмів не гарантуватиме сталого миру. Тому вироблення надійних архітектур безпеки за участю партнерів є одним з основних пріоритетів України", – пояснив керівник Офісу президента.

"Відповідні домовленості слід розглядати не як односторонню благодійність, а як прагматичну інвестицію США у зміцнення оборонних спроможностей і власну безпеку", – наголосив він.